Pour un couple à vie. Guide pour préparer son mariage et parfaire sa vie conjugale

Fruit de la préparation individualisée de plus de trois cents couples et de leur suivi de longues années durant, ce livre-guide s'adresse à la fois aux "fiancés" , afin de les aider dans leur préparation à la vie conjugale, mais aussi aux couples et prêtres qui accompagnent les jeunes vers le mariage. Il rendra également de précieux services à tous les couples qui souhaitent approfondir leur vie conjugale, abordant tous les thèmes d'une vie partagée.