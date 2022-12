Les serpents argentés Tome 2

Un groupe d'aventuriers pas comme les autres s'embarque pour la plus dangereuse des chasses au trésor. Les Loups dorés - Livre 2 Séverin et les membres de son équipe ont peut-être réussi à contrecarrer les plans de la Maison déchue, mais leur victoire a eu un coût terrible qui les hante encore tous. Désespéré de pouvoir se racheter, Séverin poursuit une piste dangereuse afin de trouver un artefact qui donnerait à son détenteur le pouvoir de Dieu. Leur chasse les attire loin de Paris, au coeur de la Russie où des animaux de glace règnent sur des manoirs oubliés, où des déesses brisées renferment des secrets mortels et où de mystérieux meurtres remettent en cause la nature même d'un mythe. Alors que de troublantes vérités sont révélées et que les fantômes du passé les rattrapent, le groupe d'aventuriers va repousser ses propres limites. Mais ce qu'ils vont découvrir va les conduire sur des chemins qu'ils n'auraient jamais imaginés.