A la fin des années 50, la campagne grassoise se partage entre rosiers, jasmins, tubéreuses et oliviers. Rosemai, fille cadette d'un couple de paysans n'a pour seule ambition que de perpétuer l'exploitation familiale alors que ses parents la verraient bien faire un bon mariage. Rosarno, Italie du Sud : Lino est le sixième enfant d'une fratrie de huit que le père, modeste métayer, peine à nourrir. Le quotidien est rude, néanmoins le jeune garçon y trouve des joies à sa mesure jusqu'à ce que la mafia vienne s'immiscer dans la vie de la famille. Peut-on imaginer un destin commun à ces deux enfances parallèles ? Robert Gaymard, encore une fois, met en lumière ce monde rural qu'il affectionne. Monde à la fois si proche et si lointain où fleurs, parfums et rêves s'entrecroisent.