Le ski de fond en comble. 50 chroniques pour découvrir le quotidien d’un skieur de fond de haut niveau

A travers cinquante chroniques, Robin Duvillard, médaillé olympique en 2014, nous fait découvrir le quotidien d'un skieur de fond de haut niveau. L'entraînement, les compétitions, les enjeux, les relations humaines, etc. Robin Duvillard présente, non sans humour, les différentes facettes de son sport. Un livre qui permettra à certains de découvrir l'univers du ski de fond et à d'autres d'affiner leurs connaissances de cette discipline majeure du ski nordique.