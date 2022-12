Star-Lord. Gamora. Rocket. Groot. Drax. Ils n'avaient rien en commun, mais le destin les a réunis. Et ils n'avaient pas du tout un profil héroïque, mais face aux plus grandes menaces, ils ont su répondre présent. Désormais, mieux que personne, ils méritent le titre de Gardiens de la Galaxie ! Avant de faire leur grand retour dans les salles de cinéma en 2023, les Gardiens de la Galaxie ont droit à un épisode de Noël sur Disney+. C'est l'occasion pour nous de proposer un nouveau volume de la très populaire collection MARVEL-VERSE, consacré aux plus cosmiques des héros. Avec un épisode inédit au programme !