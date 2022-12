Destiny of X. Tome 1

Après les évènements d'INFERNO et X LIVES / X DEATHS OF WOLVERINE, tout ce que les mutants ont bâti sur Krakoa est menacé et la discorde règne. Que ce soit sur Terre ou sur Mars, de terribles secrets vont être dévoilés, certains plus dangereux que d'autres. Quant à Wolverine et X-Force, ils doivent faire face au plan démoniaque d'Orchis ! Une nouvelle ère commence avec de nouvelles séries et des auteurs prestigieux ! Kieron Gillen (Eternals) rejoint Gerry Duggan (X-Men) et Al Ewing (S. H. I. E. L. D.) pour raconter le prochain chapitre de la saga mutante, qui culminera avec l'évènement Judgment Day en 2023 ! Retrouvez donc deux nouveautés : Immortal X-Men et X-Men Red, aux côtés de la série X-Men, ainsi qu'un Annual d'X-Force. Et d'autres surprises sont à venir les prochains mois...