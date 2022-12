X Men : X Lives / X Deaths of Wolverine. Tome 2

L'aventure temporelle de Wolverine se poursuit et elle pourrait bien tout changer pour les mutants ! Passé, présent et futur s'entrechoquent, tandis que Logan mène une enquête qui le conduit à différents points de sa propre carrière. Que vient faire Omega Red là-dedans ? Mais toute l'affaire devra-t-elle se régler par un affrontement entre deux Wolverine ? Cette saga en deux tomes reprend le principe du tandem de mini-séries qui a inauguré la période mutante actuelle, House of X et Powers of X. Mêlant passé et futur, la trame va et vient entre plusieurs périodes et révèle son lot de surprises. Certaines aventures célèbres du populaire mutant seront ainsi revisitées.