The Marvels Tome 2 : En terre inconnue

L'équipe qui doit affronter Lady Lotus poursuit son recrutement, et sa composition a de quoi surprendre ! Quelles sont les motivations de la super-vilaine ? Que cache la nouvelle Warbird ? La mission des héros prend un tour cosmique et continue de couvrir plusieurs époques. Kurt Busiek, auteur du best-seller Marvels et d'une période très appréciée de la série Avengers, noue une intrigue dans laquelle des héros populaires comme Iron Man, Captain America et Tornade côtoient de nouveaux-venus.