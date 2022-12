X-Men L'intégrale Tome 17 : 1967

La première équipe de X-Men du Professeur X reprend du service et affronte le beau-frère de Charles Xavier, le terrible Fléau ! Mais ce n'est pas la seule menace qu'ils doivent gérer, car voici l'Adaptoïde, Cobalt Man... et Spider-Man ? Une période classique pour les mutants ! Nouvelle édition ! En 1967, l'équipe est composée de Cyclope, le Fauve, Iceberg, Angel et Jean Grey, bien avant que les mutants ne soit le phénomène mondial qu'ils deviendront dans les années 70 !