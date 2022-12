Les 50 titres cultes de la bande dessinée asiatique

Notre sélection de one-shots cultes pour voyager du Japon à la Corée, en passant par la Chine. Oubliez les séries à rallonge ! Voici notre sélection de one-shots, anthologies et intégrales pour voyager du Japon à la Corée, en passant par la Chine, Taïwan ou les Philippines. Laissez-vous embarquer par la richesse des mangas, manhwas, manhuas et autres bandes dessinées asiatiques dans un tour d'horizon riche et éclectique. Des titres incontournables aux oeuvres insolites, des auteurs majeurs aux nouveaux talents, vous trouverez à coup sûr dans ce guide illustré vos futurs coups de coeur & plein de nouvelles pistes à explorer !