Les 50 titres cultes de la bande dessinée jeunesse

Des albums muets de 3 ans à l'adolescence, vous trouverez des conseils pour tous les âges. Découvrez les bandes dessinées les plus riches du 9e art ! La BD jeunesse offre une diversité de thèmes, genres et graphismes infinis. BD, comics et manga sont au sommaire de cette sélection qui propose aux parents, familles, enseignants et à tous les curieux, de bâtir une bibliothèque idéale avec leurs enfants, en leur proposant une sélection éclectique, des grands classiques aux pépites méconnues.