L'onu -ned

Organisation internationale à vocation universelle, les Nations Unies entendent regrouper tous les Etats de la planète, tout en accordant à ces derniers des responsabilités différentes en son sein. L'organisation est dotée d'une personnalité juridique distincte des Etats qui la composent. Elle adopte des actes pour mener à bien sa mission au service de la paix internationale. Alors que son domaine d'intervention ne cesse de croître (maintien de la paix et de la sécurité, reconnaissance des droits individuels et collectifs ou encore contribution à la formation d'un droit international) avec des résultats contrastés, cet ouvrage expose précisément les moyens dont dispose l'ONU et les fins qu'elle poursuit.