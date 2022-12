Four Knights of the Apocalypse Tome 7

Alors que Percival et ses amis allaient se faire massacrer par les Talismans obscurs, Lancelot apparaît comme par magie pour éliminer tous les ennemis. Métamorphosé en renard depuis le début du périple, il les a guidés et les a sauvés de nombreux dangers... Qui est donc ce mystérieux garçon ? Grâce à lui, voilà que Percival et le reste de la bande se retrouvent enfin à Liones. Le roi légendaire les attend pour une audience... Les jeunes prodiges se rassemblent. Un nouvel oracle est révélé. La geste héroïque des Cavaliers de la prophétie s'accélère tout à coup !