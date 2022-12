Meurtres dans le décagone Tome 2

Les sept membres du club "Laboratoire du Polar" de l'Université de K profitent des vacances pour passer quelques jours sur l'île de Tsunojima. Peu après leur arrivée, ils découvrent cependant d'étranges plaquettes désignant cinq victimes, un détective et un coupable. Ils croient d'abord à une blague mais sont vite forcés d'affronter la terrible réalité lorsque l'un d'eux est retrouvé mort : un meurtrier se trouve parmi eux. De l'autre côté de la mer, en métropole, Kawaminami et Shimada poursuivent leur enquête sur la mort de l'architecte Seiji Nakamura, et commencent à émettre des hypothèses...