Heaven's Design Team Tome 3

Après l'expédition soudaine de Mme Ueda, nos concepteurs sont sollicités par Yokota, le chef d'un projet bien particulier en Enfer : un parc à thèmes de ténèbres et de flammes ! Pour l'occasion, ils devront s'affronter en équipes et concevoir le meilleur design de la mascotte chargée d'accueillir les visiteurs... Quel projet sera le plus"cool et terrifiant" ?