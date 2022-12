Connaissance des Arts Jeunesse N° : Versailles. Le château du Roi-Soleil

Invité par son surintendant des Finances, Nicolas Fouquet, à une somptueuse fête le 17 août 1661 en son château de Vaux-le-Vicomte, Louis XIV est ébloui... et jaloux. Le jeune roi, qui a pris la décision de gouverner seul quelques mois plus tôt, fait arrêter son ministre, et convoque l'équipe qui a dirigé les travaux de Vaux : Louis le Vau pour l'architecture, Charles le Brun pour la décoration et André le Nôtre pour les jardins : le monarque a décidé de transformer le petit château que son père avait fait construire à Versailles en un palais à prestigieux où il pourra faire travailler les plus grands artistes, organiser des fêtes lui aussi, dont on parlera dans l'Europe entière, et domestiquer la noblesse de Cour. Partons sur les traces de ce gigantesque chantier qui n'était pas tout à fait achevé à la mort du roi Soleil, en 1715.