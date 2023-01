Le bébé est un mammifère

Michel Odent, auteur et obstétricien reconnu, est à l'origine de l'évolution des pratiques d'accouchement (maisons de naissance, accouchement dans l'eau, accompagnement par une doula, etc.). Il prend le contre-pied des pratiques surmédicalisées, parfois traumatiques, de l'accouchement classique. S'appuyant sur notre dimension animale, il détaille les besoins primordiaux des femmes lors de la mise au monde, et réaffirme le nécessaire respect des comportements instinctifs de la mère et du nouveau-né au cours des premières semaines de vie. Ce texte référence en matière d'accouchement naturel et de périnatalité, offre au lecteur toutes les clés pour faire ses choix en conscience, et propose des pistes pour l'hôpital de demain.