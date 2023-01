Emmenez votre tout-petit à la découverte du monde, dans un voyage continent par continent ! Il y a 6 continents dans le monde, partons les visiter ! Mais avant, faisons escale au bord de l'océan : l'eau est salée, on ne peut pas la boire. Ensuite, direction l'Antarctique, coucou les manchots ! Puis, la savane africaine, avec le lion, la girafe et le zèbre. On arrive à New York, en Amérique, à la découverte des hauts immeubles, puis embarquement pour le Japon, afin de déguster des sushis. Enfin, après une danse tamouré à Tahiti, retour en Europe, à Londres, où on parle anglais. Quelle expédition ! Un documentaire pour apprendre du vocabulaire sur le monde et faire des découvertes culturelles Dans ce documentaire, on apprend en s'amusant plein de vocabulaire comme "continent", "océan", "banquise". L'approche sensorielle du texte permet de rester proche du monde tel qu'il est appréhendé par les tout-petits. L'enfant imagine les sushis qu'on mange avec des baguettes, la chaleur de la savane, les hauts bâtiments des grandes villes, le son des tambours de Tahiti... Grâce à cette immersion dans le texte, le petit lecteur peut mettre à sa hauteur le monde entier ! Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée pour les petites mains ! L'enfant peut manipuler le livre à sa guise et l'emporter partout, sans crainte de l'abîmer.