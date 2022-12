Ao Ashi Playmaker Tome 13

Ashito fait désormais partie de l'équipe A, celle qui pourra le mener à réaliser son rêve ! Malgré son retard technique, l'adolescent ne se décourage pas et redouble d'efforts. Il finit par être sélectionné comme remplaçant pour la prochaine journée de Premier League, où évolue l'équipe A. Que lui réserve donc la plus haute ligue lycéenne du pays ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. En 2022, une adaptation animée est réalisée par les célèbres studios Production I. G. A mi-chemin entre le shônen sur le terrain et le seinen en dehors, Ao Ashi fait d'ores et déjà partie du cercle très fermé des plus grands mangas de sport, grâce à l'écriture incisive et hyper dynamique de son auteur, et aux tempéraments hauts en couleur de sa galerie de personnages, à commencer par Ashito, son inoubliable héros.