Chiruran Tome 11

Une guerre totale opposant les guerriers du Shinsen Gumi aux sept démons du Mito Tengu-to se déroule dans les rues de Kyoto. Alors que les combattants tombent les uns après les autres, l'un des démons perd pied avant de porter le coup final. Au même moment, Hanjirô Nakamura, dit Hanjirô l'assassin, un guerrier ô combien effrayant, refait surface... Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique ! "Un titre aussi divertissant que didactique". ActuaBD "Chiruran séduit aussi bien par le pan historique raconté que par ce récit d'une jeunesse hargneuse et combattante du Japon du XIXe siècle" Manga-News