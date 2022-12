Stitch et le samouraï Tome 3

Et si Stitch avait débarqué dans le Japon féodal ? Aucun doute, quelque chose d'étrange se prépare au village Tanaka... Déjà bien occupés par leur petite vie très agitée, Meison Yamato et Stitch doivent maintenant s'inquiéter d'un nouveau problème : Jumba et Pikly, et leur nouvelle technologie ! Mais alors que le samouraï et son tanuki bleu retournent à leurs folles aventures faites de jalousie, de lancier et de café (por favor), le duo d'extraterrestres n'a pas dit son dernier mot : une attaque ultime sans pareille serait-elle sur le point d'être lancée ? Un grand final drôle et plein d'action pour une histoire riche en amitié... et en "tanuki bleu" , évidemment !