Christus Hors-série N° 276, décembre 2022 : Psychologies et vie spirituelle

Psychologie et vie spirituelle - Ré-édition augmentée Ce HS est la ré-édition d'un best-seller de la revue Christus. Du fait de questions apparues récemment, nous l'avons profondément revu et actualisé. C'est tout entier, en intégrant les dimension spirituelles et psychologiques que l'homme ou la femme peut répondre aux questions qui importent : Que puis-je espérer ? Comment accomplir ma vocation ? Comment donner sa vie sans s'y perdre ? Les abus d'autorité, les crimes sexuels sur personnes vulnérables, les enfermements psychiques montrent qu'on ne peut pas tout spiritualiser. Se trouve ici traitée la manière par laquelle la psychologie peut informer la personne accompagnée, comme l'accompagnateur spirituel. Vous retrouverez entre autres grands noms d'auteurs : Michel de Certeau, Louis Beirnaert, Marie Balmary, Maurice Bellet, Denis Vasse, Nicole Fabre, Jacques Guillet, Nicole Jeammet, Jacques Arènes.