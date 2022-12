Elric Intégrale . Edition collector

La saga d'Elric dans une intégrale collector. Empereur de l'antique île aux Dragons de Melniboné, Elric, albinos et malade, règne sur un peuple plurimillénaire à la puissance héritée des dieux. Mais sa santé fragile l'oblige à user de drogues et de magie pour survivre. Son cousin Yyrkoon, qui méprise ces faiblesses, tente de remettre en cause sa légitimité à posséder le trône de rubis. Apprenant qu'une attaque de pirates sanguinaires se prépare, Elric saisit l'occasion pour tenter de restaurer son autorité. Il va révéler ainsi une personnalité complexe, mais aussi son allégeance aux sombres desseins d'Arioch, le plus puissant des Seigneurs du Chaos. Cette intégrale de l'adaptation de la saga de Mickaël Moorcock s'accompagne d'un imposant cahier graphique reprenant tous les hommages d'artistes célèbres sur le personnage d'Elric et d'une sélection making-of des albums.