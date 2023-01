Cherchez Charlie

New York 1969. Charlie se fait accoster à Time Square par Fleur, une jeune hippie qu'il ne connaît ni d'Eve ni d'Adam et qui le baratine pendant que Cosby, une mauvaise fréquentation de la belle, en profite pour soutirer la mallette du pauvre bougre. Ni une ni deux, Cosby saute dans un taxi et oublie sur la banquette un livre de compte tombé de l'attaché-case. Cliff, le taxidriver à ses heures perdues dealer pour les fils à papa de Manhattan et maquereau à Harlem, flaire le bon coup, mais n'y comprend rien aux chiffres. Il apporte alors le livre de comptes à Leopard Jones, qui pige immédiatement qu'il appartient non seulement au parrain de la mafia Tony Zardella, mais que ce dernier se fait voler son argent : les chiffres sont trafiqués par son comptable. Une lettre de rançon plus tard envoyée par Leopard qui demande 100 000 dollars à Tony en échange du livre et du nom du voleur, et toute la pègre de New York est sur les dents... Mais, ce que tout ce beau monde ne sait pas, c'est qu'Andy, agent junior du FBI que personne ne prend au sérieux, était justement chargé ce jour-là de filer cet idiot de Charlie et compte bien remettre la main sur cette mallette avant que tout espoir de promotion ne s'envole.