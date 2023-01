Deux frères dans la neige

Ce matin, Léo et son grand frère Simon cherchent leur chienne : Biscotte a disparu ! Pour Simon, très pessimiste au début, c'est clair - elle est morte. Carrément. Mais pas pour Léo, l'optimiste, qui voit des signes partout prouvant qu'elle est en vie. Et puis, il en est certain : "Biscotte nous aime et elle va revenir". Les voilà partis main dans la main dans la neige profonde, chacun voyant ici ou là des signes pour conforter son sentiment. Peu à peu, Simon retrouve l'espoir mais c'est Léo qui se met à douter... Le retour de la petite chienne les mettra d'accord : c'est bien la même joie qu'ils éprouveront alors !