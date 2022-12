Les chevaliers des Highlands Tome 5 : Le saint

1308. Helen Sutherland manque de s'évanouir en reconnaissant Magnus MacKay parmi les guerriers de Robert de Bruce. Trois ans plus tôt, en dépit de l'amour fou qui les liait, elle a refusé de s'enfuir avec lui - par loyauté filiale, et peut-être aussi par lâcheté. Aujourd'hui, Magnus la repousse sans ménagement. Mais Helen n'est pas du genre à se laisser ronger par les regrets. Elle décide de reconquérir le coeur de l'implacable Highlander. Et pour cela, elle n'hésite pas à le suivre dans la périlleuse reconquête de l'Ecosse...