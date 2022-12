Guide de l'évaluation des biens professionnels

Souvent réduits aux murs commerciaux, les biens immobiliers professionnels représentent généralement le pied d'un immeuble. Leur acquisition se réalise le plus souvent dans le but d'opérer un investissement locatif. L'acquéreur cherche alors un locataire pour occuper et surtout pour exploiter ses murs commerciaux, via un bail commercial nécessitant l'évaluation du fonds du commerce pour en déterminer le prix. Il faut néanmoins préciser que murs commerciaux et fonds de commerce sont deux entités juridiques distinctes dans la réalisation d'une location commerciale. L'objet de cet ouvrage est de traiter de l'évaluation des seuls murs. Composé de 18 chapitres, Evaluer un bien immobilier professionnel analyse la spécificité de l'immobilier d'entreprise et permet d'aider les investisseurs à évaluer ce type de bien, de la simple boutique aux domaines équin et golfique en passant par les sites industriels. Destiné aux cabinets d'expertise, professionnels de l'immobilier et aux autres investisseurs, cet ouvrage, après avoir précisé les éléments constitutifs de ce type de biens, liste l'ensemble de biens immobiliers professionnels pouvant être rencontrés en les classant par types et explique les méthodes de calcul permettant une évaluation au plus juste du marché de ceux-ci. Les ouvrages de la collection "Méthodes" proposent des outils et des solutions concrètes permettant de maîtriser la gestion d'une opération de construction en toute sécurité. Modèles de documents, fiches opérationnelles, synthèses des méthodologies et recommandations pratiques font de ces manuels des ouvrages de référence utilisables au quotidien par les professionnels de la construction.