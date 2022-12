Le voyageur

Berlin, novembre 1938, Otto Silbermann est un homme traqué. Plusieurs de ses proches ont déjà été arrêtés, d'autres ont disparu. Plus rien ne s'oppose désormais à ceux qui s'en prennent aux citoyens juifs allemands. Silbermann essaie de fuir le pays. D'une gare à l'autre, son voyage se transforme en course effrénée au cours de laquelle il rencontre d'autres Juifs en danger, des Allemands ordinaires et des nazis déterminés. Mais, quand toutes les portes se ferment, c'est surtout sa propre peur qu'il faut affronter. Ce texte, que l'on pensait disparu avec son auteur, mort en 1942, est un témoignage romanesque unique de la situation en Allemagne au moment de la nuit de Cristal. Une fable tragicomique sur la condition humaine, une comédie de moeurs et de caractère d'une acuité psychologique exceptionnelle, un grand roman métaphysique. Astrid de Larminat, Le Figaro littéraire. Un chef-d'oeuvre. Martine Gozlan, Marianne. Edition et postface de Peter Graf. Traduit de l'allemand par Daniel Mirsky.