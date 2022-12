Les damnés de la route Tome 9 : Les 2 chevaux font du ski !

La 2 CV part aux sports d'hiver ! Après avoir martyrisé les platanes qui bordent les routes de France avec leur mythique 2 CV, Philémon et Mercedes Lerbag partent en vacances de neige. Autant dire que les sapins n'ont qu'à bien se tenir ! Au programme de cette escapade à bord de leur deuche tout schuss : cols enneigés, visibilité réduite et routes verglacées... Mais il en faut beaucoup plus pour refroidir ces damnés de la route, prêts à toutes les sorties de route pour vous faire fondre de rire. PS : Le contrôle technique de cet album est OK.