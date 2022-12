4 saisons en côte chalonnaise

Au hasard des rencontres Panoramas remarquables, villages typiques en pierres, la Côte chalonnaise, résultat de milliers de hasards, de rencontres et de métissages, invite au farniente, aux promenades et à la dégustation. Vivez, à travers ce beau livre, une année passée en Côte chalonnaise, où naissent des vins d'exception, des vins que nous devons à des hommes et des femmes passionnés, un terroir unique, des savoir-faire incomparables, de précieuses traditions... Le travail photographique de Jon Wyand au plus près du vignoble, de son histoire, de ses vignerons, nous restitue avec justesse et délicatesse, l'évolution de la vigne au cours des quatre saisons.