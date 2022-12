Ton visage au clair de lune Tome 2

Malgré une première impression plutôt mauvaise, Ichimura et Yoi passent de plus en plus de temps ensemble. Petit à petit, un changement s'opère dans le coeur de la jeune fille, très perturbée par l'attention qu'il lui porte. C'est alors que, sans vraiment y croire, Ichimura propose à Yoi de sortir avec lui et c'est contre toute attente que celle-ci accepte ! Commence alors une période d'essai un peu particulière, afin que les deux apprennent à mieux se connaître. Et peut-être qu'un rendez-vous leur permettra de se découvrir un peu plus...