Rokudenashi Blues Tome 4

La rivalité entre Maeda et Koheiji continue de faire rage, mais l'arrivée au lycée Teiken de Seikichi Harada, un nouveau qui plaît beaucoup aux filles, n'arrange rien : ancien boxeur professionnel à qui on a retiré sa licence, résigné et enfermé dans le mutisme, il sera bousculé par Maeda, désireux de le faire sortir de sa zone de confort, lui qui souhaite devenir pro sans vraiment réussir à se lancer...