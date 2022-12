Arifureta : de zéro à héros Tome 9

Hajime est persécuté par sa classe. Lorsque sa classe est envoyée dans un autre monde, tous acquièrent des compétences magiques, alors que lui n'obtient que celle d'artisan. Trahi par un de ses camarades, blessé et laissé pour mort dans un donjon, il se réveille dans un niveau très élevé et peuple´ de puissants monstres. Il se jure de devenir plus fort pour remonter a` la surface et se venger.