The Hunter. La nouvelle série de LJ Shen, l'autrice aux 3 millions de lecteurs dans le monde

Arrogant. Provocateur. Irrésistible. Dans la vie, Hunter Fitzpatrick a trois priorités : le sexe, l'alcool et le sexe. Certes, il a peut-être manqué de vigilance en apparaissant dans une sextape qui a été diffusée dans tout le pays. Mais, déjà, on devrait le féliciter pour sa performance. Ensuite, est-ce vraiment grave que l'un des héritiers de la Royal Pipelines Company ait offert au monde le spectacle de sa - sublime - nudité ? Selon son père, oui. Au point que le patriarche lui a posé un affreux ultimatum : soit il parvient à tenir six mois sans alcool, sans sexe et en se mettant sérieusement à travailler, soit il pourra dire adieu à son héritage. Pour être aidé dans sa traversée du désert de l'abstinence, il sera sous la tutelle de Sailor Brennan, alias l'athlète de tir à l'arc qui candidate pour les prochains JO, alias la fille la plus sérieuse et la plus chiante qui ait jamais existé. J - 183 avant la libération. A propos de l'autrice L. J. Shen s'est imposée dès son tout premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult - un succès confirmé dès la parution de Vicious qui s'est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.