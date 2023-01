L'Invention de l'histoire

Depuis l'enfance, un mystère intrigue Thomas Poisson : la vente, dans les années vingt, de la tour Eiffel à son arrière-grand-père, ferrailleur de son état, par un certain Victor Lustig. Une arnaque mythique dont a été victime son aïeul, un déshonneur transmis de père en fils. Sa recherche le conduit auprès de son père - un homme taiseux qui s'est réfugié dans un Ehpad à la mort de sa femme - et à la médiathèque de sa ville, où il rencontre une singulière petite bande : Lina, Mansour, Francky et Françoise. Autant de femmes et d'hommes dont les fragilités et les solitudes imposées par la précarité contemporaine vont se répondre. Une quête de sens, un récit de filiation et d'amitié d'une grande délicatesse, à la fois décalé et poétique. Jean-Claude Lalumière a publié au Dilettante Le Front russe (prix Jeune mousquetaire du premier roman) et La Campagne de France. Aux éditions Arthaud, Ce Mexicain qui venait du Japon et me parlait de l'Auvergne et aux éditions du Rocher Reprise des activités de plein air.