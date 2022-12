Le roi des mouches Intégrale

Le chef-d'oeuvre de Mezzo et Pirus en intégrale. Eric Klein est un jeune branleur qui règne sur un univers provincial où, sous la surface des apparences, tout débloque. Les mères font de faux sourires au brandy, de leurs dents tâchées de rouge à lèvres, les adolescentes vendent leurs petites culottes sales, les dealers coupent leur came à l'engrais de jardin tout en s'occupant affectueusement de leur mamie... Bref, une galerie de personnages profondément humains, à la fois victimes de leurs pulsions et flamboyants, capables d'aimer et de trahir leur prochain sans vraiment faire la différence, dans un jeu permanent de séduction et de manipulation. La cour du Roi des mouches ! Mezzo et Pirus nous convient à un voyage malsain et fascinant dans une normalité terrible. Série traduite dans plusieurs langues, plusieurs fois primée, nommée à Angoulême et aux Eisner Awards, Le Roi des mouches est l'une des bandes dessinées les plus marquantes de son temps.