J'élève mon enfant. Edition 2023

Votre bébé vient de naître... Vous vous posez 1 001 questions ? Le livre de Laurence Pernoud répond à vos interrogations et vous donne confiance pour aborder sereinement vos nouvelles responsabilités. Il s'adresse à tous les parents, quelles que soient les situations familiales : parents biologiques, mères seules, pères seuls, parents adoptifs, couples homoparentaux... Incontournable. Cet ouvrage de référence vous accompagne tout au long des premières années de votre enfant et vous indique les repères essentiels sur la petite enfance. Exhaustif. Dans un style clair et chaleureux, tous les sujets sont abordés : sommeil, alimentation (sein, biberon, diversification alimentaire...), pleurs, santé, éducation, école maternelle, jeux, éveil et développement de votre enfant à chaque étape de son évolution... Interactif. Ce livre s'appuie sur les nombreux témoignages des lectrices et lecteurs, reflet des interrogations des parents. Mis à jour chaque année pour tenir compte des progrès médicaux, de l'évolution de la société, des transformations de la famille et des modifications législatives. Autour d'Agnès Grison, une équipe pluridisciplinaire de spécialistes participe chaque année à l'actualisation de J'élève mon enfant. Expertise et mises à jour régulières sont les secrets de la réussite de ce livre, plébiscité par les parents d'aujourd'hui. A découvrir - Le suivi mois par mois de l'éveil psychologique de votre enfant, ses acquisitions, ses progrès et ses apprentissages. - Un dictionnaire de la santé de l'enfant qui décrit les symptômes et les pathologies les plus fréquentes, ainsi que les gestes de premiers secours. - Plus de 100 visuels - photos, tableaux, schémas. - Un guide des principales démarches administratives, juridiques et pratiques.