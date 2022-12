Une histoire de l'exploration neiges et glaces. Des pôles à l'Himalaya

Les uns se sont lancés dans la conquête des pôles et des étendues glacées tandis que d'autres sont partis à l'assaut des terres inviolées de l'Himalaya. Voici l'histoire, parfois légendaire, parfois méconnue, toujours romanesque, de l'exploration des neiges et des glaces. Mais que fait cette femme au beau milieu de l'hiver 1898, dans une tente battue par les vents hostiles du Tibet, un bébé de dix-huit mois dans les bras ? Et pourquoi retrouve-t-on la Canadienne Susie Carson Rijnhart quelques mois plus tard, seule, dans un monastère proche de Lhassa ? Depuis plusieurs siècles, de hardis explorateurs repoussent les limites du monde connu afin de tutoyer les extrêmes, et souvent acquérir de meilleures connaissances scientifiques de ces milieux inconnus. Voyageurs, missionnaires, savants, écrivains, aventuriers, baroudeurs, alpinistes ou diplomates, ils ont tous été des femmes, des hommes au caractère " bien trempé ", trait courant chez ceux qui aiment flirter avec le risque. Tous ont ce goût pour l'ailleurs, la découverte, les autres, la liberté et l'absolu. Ils ont été courageux, rêveurs, héroïques, modestes ou inconscients, voire épris d'idéaux. Une histoire de l'exploration neiges et glaces rend hommage à ces pionniers des pôles et de l'Himalaya, depuis Pythéas dans l'Antiquité jusqu'aux explorateurs contemporains. Une invitation à découvrir autrement notre Terre via ses grands déserts blancs. Comme dans le monde des profondeurs ou dans les confins du cosmos, ces " odyssées blanches " n'en ont pas fini de nous fasciner.