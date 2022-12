Assurer l'émergence de l'Afrique par sa jeunesse

Les ressources naturelles sont immenses en Afrique, cependant le meilleur atout qu'elle possède, c'est sa jeunesse. Nous ne pouvons pas aider l'Afrique à émerger si nous ne renforçons pas le pouvoir d'action de sa jeunesse en lui apportant tout le nécessaire pour qu'elle joue convenablement sa mission. Dans ce livre, l'auteure aide les jeunes africains à comprendre qu'ils vivent une époque intéressante et qu'ils sont capables de participer à la transformation de leur société. La jeunesse africaine doit être fière de vivre à ce moment pour pouvoir être utile à leurs nations respectives et y déclencher des progrès majeurs. Et il n'y a rien qui puisse la freiner si elle est consciente de son pouvoir et déterminée à faire la différence dans l'histoire. Riche d'expériences dans l'encadrement des associations des jeunes, ayant participé à l'élaboration de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et à plusieurs forums internationaux sur les cinq continents du monde pour défendre la cause de la jeunesse, avec tous ses atouts, l'auteure nous propose un diagnostic lucide et des pistes de solutions qui aideront les gouvernements des pays africains, les ministères de la jeunesse, etc. , à maximiser le potentiel formidable de la jeunesse africaine dans l'émergence du continent.