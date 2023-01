Le beau et la splendeur du vrai

Ce livre d'entretiens retrace l'aventure intellectuelle d'une vie, celle d'un exceptionnel savant, Jean-Pierre Changeux, avec ses réussites et ses difficultés. Pionnier du développement d'une nouvelle discipline, la neuroscience, dont la visée est de comprendre la complexité de notre cerveau par l'intégration concomitante de ses multiples niveaux d'organisation, depuis ses fondements moléculaires jusqu'à la vie mentale et la conscience, il a su dès 1983, avec son retentissant Homme neuronal, intéresser un large public au fonctionnement du cerveau de l'homme. Sa réflexion s'étend aussi aux Sciences de l'homme et de la société quand il explique combien est déterminante la contribution de notre équipement cérébral à la genèse des règles éthiques et à la compréhension de l'art et de sa création. Face à l'" apocalypse " qui menace notre planète, les chercheurs ont une part de responsabilité, c'est pourquoi Jean-Pierre Changeux appelle de ses voeux la mise en place d'une véritable éducation scientifique et éthique, applicable au monde politique comme à la société tout entière.