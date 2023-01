Que se passe-t-il dans la tête d'un psy ? Ce journal croisé entre Irvin Yalom et sa patiente éclaire les mécanismes de la thérapie et le chemin de la guérison. Lorsque Ginny Elkin, jeune écrivaine prometteuse mais très perturbée, vient le consulter, le Dr Yalom, pour encourager sa patiente à écrire, trouve une tout autre approche de la thérapie que ses confrères : Ginny, qui n'a pas d'argent, paiera ses séances avec des écrits, tandis que le thérapeute consignera, lui aussi, ses notes impressionnistes et non cliniques après chaque séance. Guérir à deux voix est l'aboutissement littéraire de ce pacte. Il se lit comme un roman, l'histoire de deux êtres humains qui se rencontrent dans l'intimité d'un tête à-tête thérapeutique d'exception, invitant le lecteur à pénétrer les arcanes de la cure, tant du côté du thérapeute que de celui du patient.