Swan et Néo - Brothers Tome 3 : La Légende de Mysteria

Swan et Néo montent au grenier pour retrouver leurs anciens jouets et réaliser une vidéo séquence nostalgie, et dénichent un jeu d'heroic fantasy dont ils ont oublié l'existence. Ils installent le plateau et lancent les dés... et soudainement, dans un tourbillon de magie, les voilà propulsés dans un monde de féérie médiévale, où des êtres du néant les attaquent : Les Mange-Monde.