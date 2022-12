Les frères Malory Tome 6 : La faute d'Anastasia

La famille Malory s'est réunie pour célébrer Noël. Un paquet enrubanné, posé près de la cheminée du grand salon, suscite la curiosité de tous. Une fois déballé, on découvre, médusés, qu'il ne s'agit que d'un vieux cahier à la couverture de cuir. Quelle déception ! Or, chacun a la certitude que son existence va être bouleversée par cet étrange présent, car ce carnet n'est autre que le journal tenu à quatre mains, un siècle plus tôt, par Christopher Malory et son épouse, qu'on disait un peu gitane : la fascinante et mystérieuse Anastasia.