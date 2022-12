L'ange de la Tamise

Lauren Alcott est une idéaliste qui soupire après les valeureux héros de ses romans préférés. Hélas, son fiancé Rafe Townsend est tout le contraire ! Fils à papa arrogant et guindé, il se moque des nobles causes et juge les manières de Lauren fort peu élégantes. En réalité, leur mariage doit sceller l'alliance des deux compagnies maritimes familiales. Le jour où Rafe trahit sa lâcheté lors d'une sortie en bateau, c'en est trop pour la jeune fille qui rompt leurs fiançailles avec fracas. Pourtant, une sombre affaire les contraint à faire front ensemble. Et Lauren va découvrir que Rafe est peut-être un héros qui s'ignore...