Pour son dernier semestre d'internat de médecine, Emmanuelle Mercier choisit le prestigieux département de chirurgie de la Pitié- Salpêtrière. Dès le premier jour, une seule idée l'obsède : travailler aux côtés du grand professeur Renavand. Chirurgien à la renommée internationale, "R" est auréolé de mystère : tous évoquent ses jugements imparables, son exigence, mais aussi son aura magnétique et sa personnalité insaisissable. Pendant que R reste inaccessible malgré ses demandes de collaboration répétées, Emmanuelle s'immerge dans le travail et apprivoise l'immense hôpital, cette ville dans la ville qui l'accepte peu à peu. Lors de ses rares congés, elle regagne la ferme de ses parents pour se confier à son cheval préféré, Télémaque, seul témoin de ses déboires. Jusqu'au jour où, sans explication, Renavand jette sur elle son dévolu : Emmanuelle sera son poulain. Commence alors une intense période d'apprentissage : R la guide lors d'opérations complexes, l'associe à ses cours, l'initie même à la littérature. Leurs échanges aboutissent à une collaboration scientifique qui, rapidement, porte ses fruits : la carrière universitaire d'Emmanuelle décolle, au point de lui faire oublier sa première passion – soigner les malades. Bientôt, la jeune femme se rend compte que toutes ses aspirations, toutes ses joies sont désormais suspendues au seul jugement de R. Un lien fondateur devenu maladif ; le poulain cherche à rompre sa bride. Mais comment se libérer sans trahir ? Et, surtout, Renavand est-il un mentor généreux ou un manipulateur insensible ? Emmanuelle, héroïne irrésistible, à l'humour cinglant et à la personnalité trouble, est dévorée par ses passions. Un roman d'apprentissage hors du commun.