Si vous pensiez qu'avec le temps Candace Bushnell s'était assagie, vous avez tout faux ! Vingt ans après avoir brisé les tabous et sacrément libéré les moeurs, l'autrice du best-seller légendaire Sex and the City revient... et elle n'a pas pris une ride. Ou presque. Car elle aborde ici les problèmes rencontrés par les quinquas qui se retrouvent seules sur le marché de l'amour. Finie l'ère de la performance, du coup d'un soir et de la frivolité, bienvenue dans le désert du... no sex in the city ? Avec l'humour et le franc-parler qui la caractérisent, Candace Bushnell nous prouve le contraire, exemples à l'appui et solutions clés en main ! Un livre jubilatoire. Un récit hilarant de bout en bout, qui donne envie de vieillir. Flavie Philipon, Elle. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie Hermet.