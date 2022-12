Un guide ultra facile pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de Bali : - 2 grands chapitres de visite : le tour classique de Bali (de Seminyak à Sanur en passant par Ubud, Munduk. . . ) ; un séjour balnéaire, des plages du sud de Bali aux îles Gili. - Des excursions vers Jimbaran, le mont Batur, Pura Lempuyang. . . - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : gastronomie, paysages de rizière et de volcans, temples hindous chargés d'histoire, plages pour être au calme, clubs de surf ou centres de yoga. . . - Les adresses coups de coeur de notre auteur local. - 30 cartes et 100 photos environ.