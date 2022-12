Tout savoir sur la mythologie grecque

Des dieux de l'Olympe à la boîte de Pandore en passant par le mythe d'Odipe et les 12 travaux d'Hercule : 21 sujets emblématiques de la mythologie grecque racontés et détaillés aux enfants. Informations historiques, anecdotes, données chiffrées et explications : la mythologie grecque n'aura plus aucun secret pour eux.