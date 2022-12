Croatoas. Une planète ravagée par la guerre où s'affrontent les armées de l'Astra Militarum et les serviteurs dégénérés des Puissances de la Ruine. Au coeur d'un conflit toujours plus désespéré, la cheffe de char d'assaut Hadeya Etsul se voit intégrée à un régiment cadien et placée aux commandes du Leman Russ Demolisher Cortège d'Acier. Hantée par ses propres cauchemars, flanquée d'un équipage à problèmes et peinant à se faire une place parmi des soldats fiers et bornés dont la culture lui est toute étrangère, il incombe à Etsul de mener ses hommes à la victoire. Lorsque son régiment est déployé dans la lueur maladive de la Grande Faille pour se joindre à un assaut d'envergure, l'équipage du Cortège d'Acier fait face à un choix simple, quoique galvaudé par la propagande impériale : la mort, ou la gloire. Mais pourraient-ils se couvrir de gloire et survivre, si seulement ils oeuvraient de concert ?