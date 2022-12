Les Cahiers de la BD Hors-série : Les Tuniques bleues. L'âge d'or d'une série mythique

65 albums, 51 ans d'existence... Les Tuniques bleues sont une série mythique qui se déroule durant la guerre de Secession. Pratiquement rien n'a bougé depuis leurs origines, après le décès brutal de Salvérius, le premier dessinateur, en 1972, jusqu'au dernier album dessiné par Lambil sur un scénario de l'indécrottable et génial Cauvin. Ce qui en fait le plus long conflit de l'histoire ! Suivez les aventures de Blutch et Chesterfield à travers un décryptage inédit, esthétique et historique concocté spécialement par Les Cahiers de la BD. Avec de nombreux documents rares, photographies, esquisses et crayonnés qui permettent d'entrer dans les secrets de fabrication d'une série humoristique au goût unique et indémodable.